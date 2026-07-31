Тръмп за кризата в Сеута: Ужасно е, може и нас да ни сполети

Президентът на САЩ Тръмп реагира на масирания наплив от мигранти, заливащ испанския анклав Сеута, отправяйки предупреждение, че подобно нещо може да се случи и в Америка.

"Ужасно е. Запомнете тази картина. Това ще сполети и нас след три години, ако на власт дойде грешната страна“, заяви Тръмп пред Джаки Хайнрих от Fox News, визирайки евентуална победа на демократите на изборите.

"Ако демократите дойдат на власт, няма да живеете особено добре", каза още Тръмп.

Посланията на Белия дом бяха ясно насочени към обвързване на ситуацията в Сеута - малка испанска територия на мароканското крайбрежие - с ключовата политика на Тръмп за ограничаване на миграцията в САЩ, пише AFP.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публикува в X кадри с мигрантите, влизащи в Сеута, и написа, че те показват “радикални леви глобалистки политики, които са позволили нашествието на Запада“.

“Тези кадри от Испания са неприятно напомняне за последиците от масовата миграция“, написа Ванс в X.

На 29 юли заместник-ръководителят на кабинета на Белия дом Стивън Милър, един от основните архитекти на политиката на Тръмп за ограничаване на миграцията, публикува видео от кризата в Сеута и заяви: “Демократите ще видят как домът ви е стъпкан и отнет от нашественици и ще се радват“.

Испания разполага армията си, след като десетки хиляди мигранти нахлуха в северноафриканския анклав Сеута. Властите потвърдиха, че най-малко 34 души са загинали по време на прекосяването.

Мигрантската криза беше разкритикувана от европейските лидери, както и Урсула фон дер Лайен, която заяви, че Европейската комисия е във връзка с мароканските власти.

Председателят на Европейската комисия добави, че кадрите, на които ставаме свидетели от Сеута са неприемливи.

“Не можем да позволим на никой да влезе в нашия ЕС без да спазва правилата ни“, добави Фон дер Лайен.