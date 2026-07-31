Петрова-Чамова: България не е била официална част от “Коалиция на желаещите”

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова отговори, че страната ни никога не е била официално част от “Коалиция на желаещите”.

Изказването на Чамова е от парламентарната трибуна днес след отговор на въпрос от страна на депутата Атанас Славов.

Славов пита кога и на какво юридически валидно основание е взето решение за оттегляне на страната от международния партньорски формат "Коалиция на желаещите", както и направена ли е оценка на въздействието по отношение на засягането на стратегическите национални интереси при заявеното оттегляне.

По думите на външния министър няма акт нито на Министерския съвет, нито на Народното събрание, съгласно който България официално да е била част от "Коалиция на желаещите".

“В тази връзка България не би могла да вземе решение за оттегляне от неформалната група държави в "Коалиция на желаещите", към която никога не се е присъединявала официално, отговаря Петрова-Чамова.

"Коалиция на желаещите" има неформален и гъвкав характер, не представлява международна организация и няма формално членство в нея, поради което и не подлежи на формална процедура по съгласуване и междуведомствено одобрение”, отговори министъра.