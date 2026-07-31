Доставиха вода и провизии на пожарникари с хеликоптер на "Гранична полиция"

Изключително сложна и високорискова въздушна операция в хода на действията по локализиране на пожара под връх Шаралия бе проведена в Национален парк “Пирин".

Пожарът е възникнал около 20:30 ч. вчера на 2150 м надморска височина, в трудно достъпен район с изключително голяма денивелация, съобщиха от МОСВ.

Хеликоптер на Гранична полиция успешно достави вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи на терен, като достигна до стръмен и труднодостъпен планински ръб.

Маневрата беше извършена чрез зависване на машината и опиране само на единия колесник в скалния терен, което позволи безопасното разтоварване на необходимите материали.

По оценка на участниците в операцията, това е акция без аналог, извършвана досега в Национален парк “Пирин". Тя е ярък пример за отличната координация между екипите на Дирекция “Национален парк Пирин", Гранична полиция, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград и Планинската спасителна служба. Благодарение на професионализма, прецизната подготовка и смелостта на всички участници необходимото оборудване достигна до огнището въпреки изключително тежкия планински релеф.

Директорът на Национален парк "Пирин" Росен Баненски, който е на мястото на пожара от самото начало, изказва своята благодарност на всички екипи, които с неуморен труд и всеотдайност продължават борбата за опазването на една от най-ценните природни територии в България. / БГНЕС