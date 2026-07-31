Меглена Кунева: Външна политика не се определя от моментни събития

Бившият вицепремиер Меглена Кунева коментира външната политика на страната и е категорична, че тя не може да се определя според моментните събития, а трябва да се основава на ясното място на България в НАТО, ЕС и двустранните ѝ отношения със САЩ.

В предаването “Денят ON AIR” Кунева коментира още, че страната трябва да гледа "голямата картина", особено в условията на нарастващо напрежение около България.

Бившият вицепремиер даде за пример нарушенията на въздушното пространство на Румъния и Полша и подчерта, че солидарността в рамките на съюзите е гаранция, че при необходимост България също ще получи подкрепа.

Ангажименти не са въпрос на избор

"Ако България в един момент има нужда от защита и от подкрепа, какво правим? Ако ние сме оказали подкрепа и това се нарича солидарност, това не е празна дума, ние можем да изискваме подкрепа", заяви Кунева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че управляващите трябва да бъдат много по-активни в комуникацията с обществото, включително с хората, които изразяват тревога и протестират. Бившият вицепремиер предупреди, че езикът в политиката има значение и създава реалност.

"Езикът създава реалност в политиката. Езикът създава реалност и тази реалност на агресия, на това, че можеш да печелиш през грубост, тя вече е факт", подчерта Кунева и настоя за по-добра координация между Министерството на външните работи, парламентарната комисия по външна политика и президентската институция.

Тя обърна внимание и на липсата на последователна комуникационна стратегия на правителството. По думите ѝ държавата трябва активно да инвестира в информирането на обществото и в противодействието на дезинформацията.

"Не може да се очаква просто да се случва информираността. Ако искаш да водиш процеса, трябва много активно да вложиш времето си, да комуникираш, да вложиш търпението си и да имаш емпатия към всеки, който иска да научи нещо", подчерта Кунева.

Реакцията на Иран

Коментирайки реакцията на Иран, Кунева заяви, че не е изненадана от острия тон и подчерта, че България трябва последователно да защитава съюзническите си ангажименти, като същевременно поддържа дипломатически диалог. "България винаги трябва да подчертава, че ние имаме съюзнически ангажименти, че имаме двустранна политика", каза тя.

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