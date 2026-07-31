Равенство 1:1 между Славия и Локо София

Славия и Локомотив София завършиха 1:1 в откриващия двубой от 3-ия кръг на Първа лига. Локомотив София откри резултата в 36-ата минута, когато след изпълнение на корнер Николас Пенев стреля, топката се отклони в защитник на Славия и влезе във вратата за 0:1.

Само пет минути по-късно домакините изравниха. След груба грешка при изнасянето на топката от гостите Иван Минчев отне и реализира сам срещу вратаря за 1:1.

През второто полувреме двата отбора имаха възможности да стигнат до победата. В 68-ата минута Роберто Райчев вкара за Славия, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради засада. В края на срещата Локомотив София създаде по-опасните положения, но вратарят Иван Андонов направи две ключови спасявания срещу Марк-Емилио Папазов и Димитър Костадинов, запазвайки равенството.

И двата тима остават без победа от началото на сезона. / БГНЕС