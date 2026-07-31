Величков: КС не е крайна инстанция при спор между политици

Днес "Продължаваме промяната" сезира Конституционния съд по спор, който вече излиза далеч извън рамките на парламентарния дебат. Подробности разказа депутатът от парламентарната група на ПП Владислав Величков в предаването "Денят ON AIR”.

По думите му КС не се явява последна инстанция за решение на спор между политици.

"Няма политически конфликт по въпроса за това дали в бюджета има противоконституционни текстове, с които се ограничават основни права на гражданите. Има категория граждани, чиито права са нарушени, за да се генерират някакви приходи. Не отговориха вносителите защо се прави това нещо", заяви депутатът от "Продължаваме промяната”, обясни депутатът.

Хората с ТЕЛК

Пред Bulgaria ON AIR Величков каза, че най-засегнати са гражданите, които работят с ограничена трудоспособност и имат ТЕЛК.

"Ако се установят някакви данни за неверен документ, пенсията се спира за неопределен период, докато се прокуратурата реши дали ще внася обвинителен акт. В момента се казва, че ако лице работи на 4 часа, вместо да им се зачита 1 работен ден им се зачита половин. В един момент може да се стигне дотам, че хора няма да могат да вземат пенсия, защото нямат работен стаж", допълни народният представител от ПП.

В текста на Закона за здравето се предвижда при решение на ТЕЛК да се иска повторно произнасяне.

Критики към ВСС

"Изборите за ВСС и президентските сякаш някой ги беше програмирал да съвпаднат. Изборите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет са на 7 ноември. Очакваше се първи тур на президентските избори на 8 ноември. Това поредната подигравка на безсрамни хора с изтекъл мандат от ВСС. Сега всички трябва да им свирят по свирката, а те гледат да вземат още една заплата отгоре”, каза още Величков.

Гледайте видеото с целия разговор.