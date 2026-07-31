Видео от Сеута: Мигранти заснеха опасното си преминаване към Испания

Ликуващи мигранти се заснеха как пристигат на испанската територия Сеута. Един от тях достига брега, държейки се за велосипед, докато друг прави видеозапис със селфи стик, докато плува край африканския бряг.

През последните два дни хиляди мигранти нахлуват в Сеута - някои по суша, а други по море.

Испанският министър-председател Педро Санчес осъди пробива на границата с Мароко като "нарушение на териториалната цялост на Испания“.

Докато силите за сигурност се опитват да овладеят притока на мигранти, пристигащите от Северна Африка хора споделят в социалните мрежи видеоклипове, на които празнуват пристигането си в Сеута.

Междувременно други кадри запечатаха необичайните начини, по които те са успели да прекосят морето.

На други клипове се виждат деца на мигранти, играещи в испански паркове, както и групи мъже, които показват знака за мир и скандират "Да живее Педро Санчес“.

В едно от видеата в социалните мрежи се вижда мигрант, който плува от Мароко към Сеута, теглейки велосипед през водата.

Когато достига брега, той бута велосипеда по пясъка.

В друго видео, което се разпространи масово в интернет, мигрант се заснема как плува, държейки селфи стик, докато на заден план звучи музика.

Други кадри показват млада жена която ликува, докато върви по крайбрежната алея, след като е пристигнала на испанска територия.

Същата жена се появява и в отделно видео, вървейки по улиците на Сеута с група други младежи и размахвайки калъф за телефон на марката Fendi.

Видеа, споделени от местни жители в Испания, показват множество непридружени деца мигранти, които играят в парковете.

Кадри на живо от границата между Испания и Мароко показаха стотици мигранти, събрали се на хълм с изглед към Сеута; те бяха разпръснати със сълзотворен газ от мароканските сили за сигурност, докато други продължаваха да плуват към испанския анклав.

As Spain grapples with a large-scale rush of migrants breaching the borders of Ceuta via Morocco, one intrepid voyager entered the autonomous city in an unorthodox way - entering via the Mediterranean Sea with his bicycle. pic.twitter.com/qwhOuOyOfU — The New Region (@thenewregion) July 31, 2026

Същевременно големи групи мигранти се връщаха пеша от Сеута към Мароко, за да се приберат у дома.

Сериозна хуманитарна криза

Рашид Сбихи, ръководител на местна професионална организация на служителите от Гражданската гвардия, определи ситуацията като "сериозна хуманитарна криза“, като отбеляза, че хиляди мигранти, включително непридружени деца, са принудени да спят в паркове и по тротоари, докато други се скитат безцелно по улиците.

"Хората продължават да пристигат. Подкрепленията, включително испанските военни части, които пристигнаха, помагат единствено за оказване на помощ на пострадалите и за други хуманитарни дейности“, каза той и добави, че ситуацията е хаотична.

Според Сбихи, много от загиналите са се удавили, но някои са намерили смъртта си и при блъсканица, докато са се опитвали да преминат през оградата на вълнолома на плажа "Тарахал“ – градски плаж близо до граничния пункт с Мароко.

В петък сутринта водите край граничната ограда бяха осеяни с изоставени спасителни пояси, обувки и други лични вещи.

Мароканската полиция разгърна допълнителни сили, използва водни оръдия и произведе предупредителни изстрели във въздуха, за да попречи на мигрантите да преминат в Сеута, съобщават правозащитни организации в Мароко.

Властите в Сеута и Мадрид отдават ситуацията на скорошно решение на Върховния съд на Испания, според което пристигащите по море мигранти не могат да бъдат депортирани незабавно – за разлика от онези, които пресичат границата по суша или се катерят по граничната ограда.

Санчес заяви, че трафикантите на хора са разтълкували погрешно съдебното решение, но призна, че то може да е допринесло за настъпилия хаос.

"Изглежда, че това тълкуване на решението на Върховния съд се е разпространило светкавично през последните часове в мрежите на организациите за трафик на хора, провокирайки масовия наплив, на който станахме свидетели вчера“, каза Санчес.

Испания е основна входна точка към Европа за мигранти, търсещи по-добри икономически възможности или бягащи от насилието в родните си страни.

За да стигнат до Сеута, разположена на северноафриканското крайбрежие, мигрантите често плуват от мароканския град Фнидек, изминавайки около три мили, за да достигнат испанска територия. Други се опитват да преминат от близкия град Белиунеш, където разстоянието е по-кратко.