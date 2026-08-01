ТИР се е обърнал на АМ "Хемус“ в посока Варна

ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна, съобщи Нова тв.
АПИ обяви, че е ограничено движението при км 416 на АМ „Хемус“ в посока Варна поради ПТП.
Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево“ – Тополи – Варна. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.
Временно беше ограничено и движението в първа активна лента на АМ „Хемус“ в тунел „Витиня“ в посока София заради аварирал камион.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.