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ТИР се е обърнал на АМ "Хемус“ в посока Варна

Въведен е обходен маршрут

01.08.2026 | 20:20 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна, съобщи Нова тв.

АПИ обяви, че е ограничено движението при км 416 на АМ „Хемус“ в посока Варна поради ПТП.

Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево“ – Тополи – Варна. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.

Временно беше ограничено и движението в първа активна лента на АМ „Хемус“ в тунел „Витиня“ в посока София заради аварирал камион.

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