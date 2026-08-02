Ограничение за камиони по “Тракия”, Струма и Кресненското дефиле

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено днес от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите “Тракия“ и “Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел “Симитли“ до граничния контролно-пропускателен пункт “Кулата“. Информацията е на Агенция “Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.

Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движението и улесняване на пътуването в следобедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни. От АПИ посочват, че мярката цели да ограничи предпоставките за пътни инциденти, причинени от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили.

Алтернативни маршрути

За камионите над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, алтернативен маршрут е Подбалканският път I-6. За движението към и от ГКПП “Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев, след това по път III-198 Гоце Делчев – Кулата и път III-1981 до връзката с път I-1 при село Кулата и обратно.

Ограничението не важи за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Изключение се прави и за специализираните екарисажни автомобили и превозните средства на пътноподдържащите фирми.