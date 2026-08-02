Алекс Николов е реализатор номер 1 в Лигата на нациите с общо 278 точки

Българският волейболен национал Александър Николов завърши като реализатор номер 1 и най-добър нападател в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България.

Още по-впечатляващото е, че това постижение идва, въпреки че България не участва във финалната фаза в Китай. Това означава, че Николов е изиграл 3 двубоя по-малко от доста от играчите. Зад себе си той остави словенеца Ник Муянович, който завърши със 277 точки. Трети остана белгиецът Фере Регерс с 268 точки.

Българският посрещач реализира 247 точки от атака при 53.93% успеваемост и остана недостижим на върха. Регерс завърши втори с 246 точки, а Муянович остана трети с 236.

Това е пореден индивидулен успех за посрещачът на Лубе Чивитанова, който беше номер 1 по точки на Световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна Суперлига.|БГНЕС