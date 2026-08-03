Един символ променя играта с inbet

Под надслова „Един символ променя играта“ inbet поставя началото на изцяло нова комуникационна концепция. В нейния център застава МЕГА КУБ – новият ключов символ, който поема водещата роля сред активностите на българския оператор през следващите седмици.

МЕГА КУБ прави своя дебют в интерактивния формат inSlot – поредна стратегическа стъпка на компанията в дигиталното пространство. При появата на три съвпадащи символа МЕГА КУБ се разкрива най-мащабната възможност в кампанията – моментът, в който „всичко се променя“.

Специално място в концепцията заема и МАЛЪК МЕГА КУБ – още един елемент, интегриран в така познатата на клиентите подкампания „Колекции“. Потребителите имат възможността да събират тематичния символ в inSlot, като при запълване на серия от пет, се отключва специален интерактивен етап. В него участниците избират между пет кутии с изненади.

Кампанията излиза и извън дигиталната среда със специално турне във физическите обекти на оператора из цялата страна. Посетителите на inbet ПУНКТ ще имат възможност да се включат в ексклузивни тематични активности с много изненади.

Кулминацията на проекта ще бъде отбелязана на живо. Във финалното събитие избран брой участници ще се изправят един срещу друг в предизвикателство за воля, фокус и физическа издръжливост. Те ще определят кой ще бъде победителят в едно необикновено състезание, в което крайната цел и успехът са буквално на една ръка разстояние.

За повече детайли и актуална информация относно кампанията следете официалния сайт и социалните канали на inbet.