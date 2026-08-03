Ремонтът на Дюлинския проход трябва да завърши до края на годината. Заедно с това в края на септември, най-късно началото на октомври, започва основен ремонт от Околовръстния път на Бургас до прохода. Новината съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той е на посещение в региона, за да провери готовността за ремонт на пътя от Бургас през Каблешково до Дюлинския проход.

Арх. Шишков припомни, че още през 2023-та година е бил възложен проектът за ремонт на прохода.

"Но от 2023-та до 2026-та година времето беше спряло“, коментира министърът, цитиран от пресцентъра на МРРБ.

„И не само тук. Това е емблематичен случай. Мъка на строителите, мъка на гражданите, мъка и на цялото общество. В рамките на два месеца успяхме да завършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага, след като свърши летният сезон, започват да правят основен ремонт с цялата необходима документация на пътя от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход“, обясни пред журналисти министърът.

По думите му инфраструктурата в региона е в ужасно състояние и недоволството на хората е съвсем логично.

"Това надминава границата на безобразието. Три години да се прави проект – мисля, че няма какво да кажем повече“, коментира регионалният министър и допълни, че за максимално бързото завършване на ремонтните дейности ще се направи анализ за евентуално затваряне на определени участъци и въвеждането на обходни маршрути.

„Ако се затвори изцяло пътят в определени участъци, ще бъде по-комфортно на строителя и по-бързо, но днес ще направим анализ, така че неудобството да бъде минимално и максимално бързо да завършим пътищата, които са в ужасно състояние“, каза Шишков.

Министърът съобщи и за пътя Средец-Ямбол - одобрено е задание и ще бъде направен текущ ремонт.

Работи се усилено и по старта на ремонтните дейности на пътя за Ахелой, стана ясно от думите на Шишков. Това също е един от проектите, който трябва максимално бързо да се довърши и да бъде издадено разрешение за строеж. Целта е до края на годината да завърши проектирането и да започне ремонтът от следващата година.

Министър Иван Шишков отново потвърди волята на управляващите да бъде изградена магистрала „Черно море“ от границата с Румъния до Малко Търново.

„Намерихме продънен бюджет, пътища с дупки и липсващи магистрали. За съжаление пътищата в България са в това състояние. Нямаме проекти за никакви пътища. Това е наследството. За съжаление ще ни трябват, може би около година и половина – две, за да може на картата на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени“, коментира регионалният министър. И подчерта, че част от тях ще бъдат дадени на концесия, защото държавата е с „продънен бюджет и липсващи магистрали“.

„Всички пътища в Бургаския регион са на фокус“, увери министърът.