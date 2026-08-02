Висш руски генерал е бил мишената на взрива в Москва? СНИМКИ

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След вчерашния взрив в ресторант в руската столица Москва, при която загинаха трима, вече има версия, че целта на атентата може бил е бил ген. Александър Чайко, главнокомандващ на руските аерокосмически сили, който е съден за военни престъпления в Украйна, съобщи украинската агенция УНИАН.

Взривът стана със самоделно взривно устройство в луксозния ресторант “Балзи Росси“

В началото на войната ген. Чайко командва войски, участвали в клането в Буча, и е назначен за главнокомандващ през май тази година.

Според руското Министерство на вътрешните работи трима души са загинали и над 20 са ранени. Z-блогърът Кирил Федоров и блогът “Записки на ветерана“ съобщиха, че експлозията в ресторанта е била насочена към Чайко, който е празнувал рожден ден. Освен това проруският блогър Анатолий Шарий публикува видео от тържеството. То показва залата на ресторанта с окачен на стената банер с надпис “Александър е на 55 години“.

🚨 BREAKING: The VIP banquet in Moscow interrupted by an explosion & flying limbs was held to celebrate the 55th birthday of the newly appointed commander of the Air Force, General Alexander Chayko, one of the masterminds responsible for the Bucha massacre of Ukrainian civilians. https://t.co/yP33fPy62j pic.twitter.com/UhzQEgNuWk — Igor Sushko (@igorsushko) August 1, 2026

Освен това, Telegram каналът на ВЧК-ОГПУ съобщи, че сред гостите на събитието е бил мъж, учил с Чайко в Общовоенната академия на руските въоръжени сили.

“Един от източниците каза, че Чайко не е отпразнувал назначаването си за главнокомандващ на Въздушно-космическите сили, което се е състояло през май, и е планирал да го направи едновременно с честването на годишнината си – той навърши 55 години на 27 юли. Сред гостите на събитието, според нашата информация, са били група високопоставени офицери от ФСБ, държавни служители, парламентаристи, генерали от Министерството на отбраната и други“, пише каналът.

“Комерсант“, позовавайки се на източници, съобщава, че партито в ресторанта е било силно охранявано.

Бомбата може да е била внесена в ресторанта от жената, загинала при експлозията, на която охранител е отказал достъп. Според предварителните данни жената вероятно не е знаела за съдържанието на пакета, твърдейки, че е подарък. Бомбата е била взривена дистанционно.

Взривното вещество е било еквивалентно на килограм тротил, а самото устройство е било пълно с метални топчета. Експлозията уби жената с бомбата, охранителя, който ѝ попречил да влезе, и друг клиент на ресторанта.

Все още не е ясно дали генералът е ранен. Някои медии съобщават, че е жив, твърдейки, че е прочел съобщение с цел предупреждение, изпратено му в Telegram.

През 2024 г. експлозия в Москва уби генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на силите за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили. Кирилов беше убит от Службата за сигурност на Украйна.

Скутерът, превозващ експлозивите, беше взривен, докато Кирилов и неговият асистент влизаха във входа на сграда на Рязански проспект в Москва.