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Висш руски генерал е бил мишената на взрива в Москва? СНИМКИ

Ген. Александър Чайко е празнувал рожден ден

02.08.2026 | 13:58 ч. Обновена: 02.08.2026 | 14:01 ч. 51

Reuters

Reuters

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След вчерашния взрив в ресторант в руската столица Москва, при която загинаха трима, вече има версия, че целта на атентата може бил е бил ген. Александър Чайко, главнокомандващ на руските аерокосмически сили, който е съден за военни престъпления в Украйна, съобщи украинската агенция УНИАН.

Взривът стана със самоделно взривно устройство в луксозния ресторант “Балзи Росси“

В началото на войната ген. Чайко командва войски, участвали в клането в Буча, и е назначен за главнокомандващ през май тази година. 

Според руското Министерство на вътрешните работи трима души са загинали и над 20 са ранени. Z-блогърът Кирил Федоров и блогът “Записки на ветерана“ съобщиха, че експлозията в ресторанта е била насочена към Чайко, който е празнувал рожден ден. Освен това проруският блогър Анатолий Шарий публикува видео от тържеството. То показва залата на ресторанта с окачен на стената банер с надпис “Александър е на 55 години“.

Освен това, Telegram каналът на ВЧК-ОГПУ съобщи, че сред гостите на събитието е бил мъж, учил с Чайко в Общовоенната академия на руските въоръжени сили. 

“Един от източниците каза, че Чайко не е отпразнувал назначаването си за главнокомандващ на Въздушно-космическите сили, което се е състояло през май, и е планирал да го направи едновременно с честването на годишнината си – той навърши 55 години на 27 юли. Сред гостите на събитието, според нашата информация, са били група високопоставени офицери от ФСБ, държавни служители, парламентаристи, генерали от Министерството на отбраната и други“, пише каналът.

“Комерсант“, позовавайки се на източници, съобщава, че партито в ресторанта е било силно охранявано.

Бомбата може да е била внесена в ресторанта от жената, загинала при експлозията, на която охранител е отказал достъп. Според предварителните данни жената вероятно не е знаела за съдържанието на пакета, твърдейки, че е подарък. Бомбата е била взривена дистанционно.

Взривното вещество е било еквивалентно на килограм тротил, а самото устройство е било пълно с метални топчета. Експлозията уби жената с бомбата, охранителя, който ѝ попречил да влезе, и друг клиент на ресторанта.

Все още не е ясно дали генералът е ранен. Някои медии съобщават, че е жив, твърдейки, че е прочел съобщение с цел предупреждение, изпратено му в Telegram.

През 2024 г. експлозия в Москва уби генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на силите за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили. Кирилов беше убит от Службата за сигурност на Украйна.

Скутерът, превозващ експлозивите, беше взривен, докато Кирилов и неговият асистент влизаха във входа на сграда на Рязански проспект в Москва.

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Тагове:

Москва взрив руски генерал Александър Чайко ресторант парти
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