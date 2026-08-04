ЕС обсъжда кризата в Сеута, експерти предупреждават: Проблемът е в Африка

Извънредна видеоконференция на външните министри на страните членки на ЕС ще бъде проведена днес, а причината е мигрантската вълна, заляла испанския анклав Сеута през последните дни.



В предаването “България сутрин” журналистът Нина Спасова подчерта, че и сега границите са затегнати - особено около Сеута и Мелиля.

“Има 5-10-метрова стена. На практика стената е защитена, но става въпрос за показна акция на Мароко. Има вариант за по-лек режим и дори да бъдат останат. Над милион души чакат за документи да останат в Испания. От тези 60 000, които са пристигнали в Сеута, голяма част са се върнали, но 5000 са останали и спят по улиците на Сеута", обясни Спасова.

Кризата в Африка

Международният анализатор д-р Мариян Карагьозов е на мнение, че кризата в Африка трябва да се реши, независимо колко телени мрежи ще бъдат издигнати.

"Със сигурност мигрантите са били подведени. Информацията е била разпространявана от ботове с приложението X, чиито акаунти после са изтрити. В рамките на 24 часа испанските власти възстановиха напълно граничния контрол. В рамките на 48 часа върнаха всички, които са пресекли. Това, което се говори, че легализират мигранти в Испания - става въпрос за хора, влезли на територията на страната в предишно време, до 1 януари тази година", допълни анализаторът пред Bulgaria ON AIR.

Спасова е на мнение, че по темата Европа е разделена - десните и крайнодесните партии настояват за по-строги мерки и критикуват премиера на Испания Педро Санчес.

Конфликтът в Иран

"Конфликтът между САЩ и Иран става все по-сериозен с намесата на хутите. В Иран доскоро беше върховният лидер Хаменей. Сега синът му така и не се появява. От негово име се разпространяват съобщения, които не се знае кой ги пише. Тръмп вероятно преговаря с някого в Иран, но най-вероятно не са правилните хора”, казва журналистът.

Според Карагьозов най-добрият начин за решаване на конфликта между САЩ и Иран е дипломатическият. Анализаторът добавя, че по военен път Ормузкия проток не може да бъде отворен.

“Очевидно е, че няма сваляне на режима в Иран. И двете страни имат интерес да се завърнат към масата на преговори. Ормузкият проток е големият коз на Иран, няма да се откаже от него. Ядрената програма имаше споразумение от 2015 г., от което излезе Тръмп. Иран няма намерение да развива ядрена програма за военни цели, но настоява за такава за мирни цели", подчерта международният анализатор.

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