Жена лъжела, че е бременна и откраднала бебе от болницата, в която работи

Властите в североизточна Бразилия задържаха жена, която според разследващите е направила опит да отвлече новородено бебе от болницата, в която работела. Предполагаемото престъпление е било заснето от охранителните камери.

Ауриселия де Соуса Роша - медицински техник в родилната болница "Дона Еванжелина Роза" ("Dona Evangelina Rosa Maternity Hospital") в град Терезина, щата Пиауи - е задържана във връзка с предполагаемия опит за отвличане, съобщават местни медии, като се позовават на властите.

Случаят се е разиграл на 6 юли, като жената не е била на смяна по време на предполагаемото престъпление.

Кадри от охранителните камери показват жена с медицинско облекло, шапка и маска, която се движи по коридорите на болницата с голяма чанта. На един от записите се вижда как тя носи новородено, увито в червено одеяло, заедно с чантата.

Представила се за медицинска сестра

Лелята на бебето твърди, че Роша се представила за медицинска сестра и предложила да помогне с изследванията на новороденото. Според нея след това жената взела бебето и го поставила в голяма чанта.

По думите ѝ тя проследила как Роша влиза с бебето в помещение в родилното отделение. Малко по-късно обаче жената излязла сама, носейки голямата чанта.

"Вече беше преметнала през рамото си онази голяма черна чанта. Макар че вече ѝ бях дала бебето, нещо вътрешно ми подсказваше, че нещо не е наред", разказва лелята.

След това Роша се преоблякла, съблякла медицинските дрехи и влязла в тоалетната с чантата.

"Дръпнах чантата и видях бебето вътре. Беше напълно неподвижно", споделя жената.

Не става ясно в какво състояние е било новороденото в момента, в който е било спасено.

Подготвила детска стая у дома

Близките на Роша вярвали, че тя е бременна. Приятелят ѝ дори купил бебешко креватче и пелени в очакване на детето.

Полицията обаче твърди, че жената не е бременна. Разследващите смятат още, че тя е действала сама.

При претърсване на дома ѝ служителите открили напълно обзаведена детска стая, пише People.

Разследването продължава

Случаят се разследва като опит за отвличане.

Адвокатите на Роша твърдят, че тя проявява симптоми на шизофрения. Властите обаче са изключили психично заболяване като причина за действията ѝ.