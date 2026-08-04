Енергиен сертификат за жилищата: Какво предвиждат новите промени в закона

С предложени промени в Закона за енергийната ефективност, публикувани за обществено обсъждане, почти всички жилищни сгради в България могат да бъдат задължени да имат оценка за енергийна ефективност.

Според проекта при продажба или отдаване под наем на имот енергийният клас ще трябва да бъде посочван в обявите и предоставян на бъдещите купувачи или наематели.

Сертификатът е важен

Изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" д-р Драгомир Цанев подчерта, че такъв сертификат е задължителен за всяка сграда над 250 кв. м.

"На всяка обява в Европа я има тази скала и виждаме коя категория е имотът. Показва не само текущото състояние на сградата, но и изчислява колко ще спестим и за колко време ще се откупи инвестицията. Проблемът е, че това го прави скъп и недостъпен за голяма част от хората. В повечето държави се издава за половин ден", каза Цанев в предаването "България сутрин".

Експертът добави, че такъв сертификат може да се извади само за цяла сграда. “Трябва да убедите етажната собственост да платите заедно сертификата, което е трудно. Сертификатът много малко зависи от големината на сградата, а за това колко сложна е тя. За по-малко от 3 седмици работа няма как да бъде издаден, което значи не по-малко от 2000-3000 евро”.

По думите му в зависимост от класа на сградата колкото по-голям клас има, толкова по-голяма е валидността на сертификата.

"Нормално е да бъде поставено обсъждане от етажната собственост и да се реши. Трябва да се има предвид, че трябва да имаме документация, която ще трябва на кредитора. В крайна сметка получаваме високо квалифициран съвет. Въпросът е как да го направим по-ефективен. Това е направено, за да може пазарът да бъде информиран", посочи Цанев пред Bulgaria ON AIR.

Гостът направи уточнение, че всеки собственик на апартамент има право на копие от сертификата.

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"Ако не поддържаме сградите, хвърляме на вятъра труда на нашите родители, които са инвестирали средствата в това икономическо благо. В момента следва нотариусите да искат такива сертификати за каквато и да била сделка, но не се прави. Много малко сгради имат сертификат, не можем да блокираме пазара", каза още той.

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