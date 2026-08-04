Вашите сигнали: Незаконно сметище в Пловдив, боклуци заливат кв. "Левски"

Поддържането на чистота на обществените площи изисква едновременно строго управление на отпадъците, постоянен контрол и активно гражданско участие.

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал от Пловдив за образуване на нерегламентирано сметище, на което не се изхвърлят обикновени битови отпадъци, а предимно строителни материали и специфични отпадъци от дейността на автосервизи.

"Въпреки че мястото се почиства периодично от общинските служби, това решение има само временен ефект и на практика задълбочава проблема. Рутинното извозване на отпадъците създава у нарушителите усещане за безнаказаност и те продължават да използват терена като депо, знаейки, че боклукът им ще бъде премахнат за сметка на общинския бюджет.

1 / 7 / 7

За трайно справяне с казуса и спестяване на общински ресурси за последващо извозване, апелирам за предприемане на следните конкретни мерки: Монтиране на денонощно видеонаблюдение в критичните точки около нерегламентираното сметище с цел превенция. Идентифициране, заснемане и санкциониране на физическите и юридическите лица, които извършват нарушенията. Поставяне на предупредителни табели за забрана на изхвърлянето на отпадъци и предвидените от закона глоби“, пише в сигнала. (Целият сигнал тук)

Друг наш потребител е на мнение, че по-мръсно място от столичния квартал „Левски“ не е виждал: „От края на миналата година боклуците заливат квартала. Тук кофите са по незабележими от камарите боклуци. През зимата не беше толкова страшно, но сега в жегите, по улиците се разнасят разни пликчета и други, идващи от големите купчини. Малки деца си играят и най-вероятно стига и до устата им. Разнасят се зарази. Натрупаните купчини са предпоставка за нашествие на плъхове. Дори когато някъде решат да минат и да приберат боклука, следствие от купчините остават хранителни отпадъци и опаковки от храна, които започват да се разнасят по улиците“. (Целият сигнал тук)

Писаха ни от Бургас за занемарен подлез пълен с боклуци и отворени шахти, след което получихме официален отговор, че е извършено предписание фирмата изпълнител да реши проблемите. (Целият сигнал тук)

Ако попаднете на нередности, можете да подадете сигнал в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.