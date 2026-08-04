Тенденции при маникюрите за август

Август дойде! Това е последният изцяло летен месец, но все още сме в разгара на лятото, предстоят много морски ваканции, планински почивки, вълнуващи дни и нощи с близките в градинките, по фестивали, басейни, лежерни следобеди с чаша фрапе, релакс в прохладните кина и т.н. За всички тези събития дамите трябва да блеснат с маникюр. Кои са хитовете през месеца? Вижте тенденциите за август, според британския "Cosmopolitan".

Плодова салата

Закачлив и весел маникюр за летния сезон. Все пак, през лятото има най-голямо разнообразие от плодове и тогава те се хапват доста често. Така че - в тон сте със сезона и с лятното настроение. За да бъде по-интересно, може да си направите френски маникюр плодова салата - различен плод на върха на всеки нокът, а отдолу да има бяла основа. Или пък просто на всеки нокът да изрисувате сочен и вкусен плод - диня, портокал, лимон, грозде, киви, ягода, боровинка, къпина. Може да са изобразени дори семките и листенцата - за повече автентичност.

Доматено червено

Вече стана ясно, че педикюрът в доматено червено е абсолютен хит през това лято. Но не е нужно да спирате само до него. Маникюрите в този нюанс също са много модерни. Те пак са в тон с летния сезон - когато доматите преобладават в салатите и постоянно се консумират. Типична лятна храна. Става дума за нокти в наситено, ярко червено - нито прекалено тъмно, нито перкалено светло. Топъл, богат, атрактивен нюанс, сочно червено с меки оранжеви оттенъци - точно като цвета на зрелите домати. С този маникюр сте много стилни и привлекателни.

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