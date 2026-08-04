Радев поздрави МВР и обеща: Борбата срещу наркотиците ще е приоритет на правителството

Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи (МВР) за разкриването на лаборатория за производство на фентанил в България и подчерта, че борбата с производството и разпространението на наркотици остава сред основните приоритети на правителството.

По думите му употребата на фентанил води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото, особено за младите хора.

Коментарът му в социалната мрежа гласи:

"Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора. Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството".

По-рано днес Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разби лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна. Тя се намира в столичния квартал "Филиповци".

По-късно на брифинг изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че трима души са задържани, след като са се опитали да се оттеглят с кола. Те са криминално проявени, на възраст между 42 години и 53 години, познати са на полицията във връзка с наркотици. При действията на полицията в страната са задържани още четирима души, каза Николов.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че основните производители са задържани, като предстои повдигане на обвинения и още арести.