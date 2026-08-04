"Пепеляшка" оживява на открита сцена в София

Италианският ренесансов театър оживява тази вечер в София с една от най-популярните приказки в световната литература - "Пепеляшка". Спектакълът започва в 20:00 часа, ще се играе на открита сцена и е с вход свободен.

"Наистина оживява. Това е жанрът на техния театър - да весели хората. Неслучайно го правим на открита сцена и с вход свободен. Няма еквивалент в България, получава се много романтична обстановка. Миналата година беше "Пинокио" ("Pinocchio"), тази година е "Пепеляшка" ("Cinderella")", разказа в ефира на "България сутрин" д-р Ивелина Кючукова, директор на Общинския културен институт - Дом на културата "Красно село".

Постановката представя добре познатата история чрез комедия дел'арте - традиционен италиански театрален жанр, основан на ярки типажи, движение, импровизация и пряк контакт с публиката.

"Идеята е да се вземе една много известна приказка и да се интерпретира с жанра комедия дел'арте. Основната цел е да се предадат емоции, преживявания, да се изпрати послание към публиката. Изцяло е на италиански, но ще има и либрето на български", обясни пред Bulgaria ON AIR режисьорът на спектакъла Руджеро Каверни.

По думите му "Пепеляшка" е универсална история, чиито корени могат да бъдат проследени още до Древен Египет. През вековете сюжетът е бил надграждан и преразказван в различни култури, включително в Италия и Франция.

Мариасоле Акуавива, която влиза в ролята на Пепеляшка, сподели, че близостта до зрителите прави изпълнението по-естествено и въздействащо.

"Тази близост прави още по-силна нашата игра", подчерта актрисата и допълни, че благодарение на магията много неща се сбъдват.

Кючукова припомни, че миналогодишното представление е било посрещнато с интерес въпреки лошото време.

"Миналата година беше ураган на 4 август, излезе студ. Имаше над 150 човека, до последно те издържаха. Ще имаме предимно родители с деца, но миналата година видях и професионалисти", каза тя.

По думите ѝ публиката не е просто наблюдател, а активна част от спектакъла, като софийските зрители вече познават жанра комедия дел'арте.