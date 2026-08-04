ГЕРБ за OFAC: Публикуван е процесуален документ, не съдебно решение

От партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикуван документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи - OFAC приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес.

Във Facebook от партията излязоха с позиция:

"Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем!

Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство.

Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти.

Нека бъдем коректни – публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ.

От отговора на OFAC става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции."

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Реакцията идва, след като по-рано от „Демократична България“ съобщиха, че са изпратили запитване до OFAC във връзка с публикуван от BIRD документ, според който службата приема за установено, а бизнесменът Васил Божков е признал, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов в замяна на благоприятно третиране на бизнеса му. Според документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим.

От ДБ поискаха OFAC да уточни дали приема за установено, че Божков е подкупвал Борисов, както и защо Владислав Горанов е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“, а спрямо Борисов не е наложена аналогична публична мярка. Коалицията отправи въпроси и към изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и ДАНС с настояване да бъде проверена новата информация и при необходимост да бъдат възобновени или образувани съответните производства.