BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 81

Мъж почина след опит да спаси друг, паднал в речен вир

Инцидентът е станал край Къпиновския манастир

04.08.2026 | 15:35 ч. Обновена: 04.08.2026 | 15:36 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 71 години е починал, след като се опитал да помогне на друг, паднал в речния вир под заведението край Къпиновския манастир, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал днес около обяд. По първоначална информация трима туристи - двама мъже и жена, вървели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал. 

След него скочили и другите двама туристи, за да му помогнат. Впоследствие по-възрастният мъж се почувствал зле. Тримата са прегледани на място от екип на Спешна помощ, а по-тежко пострадалият е откаран във Великотърновската болница, където минути по-късно е починал.

Обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснявани в хода на образуваното досъдебно производство, посочват от полицията.

Само преди няколко седмици, областният управител на Велико Търново Марин Богомилов издаде заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми, припомня БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

вир инцидент Къпиновския манастир удавяне
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem