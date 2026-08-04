Балканите оживяват в Банско по време на музикален фестивал

На 14-ти и 15-ти август Банско ще бъде домакин на фестивала „Сърцето на Балканите“ - музикално събитие, което среща съвременното и традиционното звучене на Балканите в две тематични фестивални вечери. Поканени са популярни групи от България, Румъния, Гърция и Хърватия.

На 14 август, петък, сцената ще бъде посветена на съвременната поп музика. България ще бъде представена от Керана и Космонавтите – група, отличаваща се със своята впечатляваща сценична енергия, характерния глас на Керана и смелото смесване на поп, рок, фънк и соул елементи.

Вторите гости за вечерта са Moonlight Breakfast от Румъния - дуо с международно признание, което съчетава електроника, джаз, соул и модерна поп музика. С участия на едни от най-престижните европейски фестивали, групата се нарежда сред най-успешните представители на съвременната румънска музикална сцена.

На 15 август, събота, фестивалът ще пренесе публиката към корените на балканската музика с вечер, посветена на етно звученето. Гърция ще бъде представена от Gidiki – хитова етно формация. Бандата вдъхва нов живот на традиционната музика чрез съвременни аранжименти, виртуозни изпълнения и концерти, превръщащи се в истински празник за публиката.

Втората група ще бъдат Balkalar – енергичен етно ансамбъл от Загреб, Хърватия, който кани публиката на музикално пътешествие из богатството на балканските традиции. Репертоарът им обединява ритми и песни от Македония, Сърбия, Хърватия, Босна и други кътчета на Балканите, създавайки неповторимо концертно преживяване.

Balkalar

Фестивалът се организира от Община Банско и е част от богатата културна програма на града. „Сърцето на Балканите“ отразява стремежа на общината да предлага разнообразни събития и качествени културни преживявания за жителите и гостите на Банско през цялата година. С всяка следваща година градът все по-успешно затвърждава позицията си като целогодишна туристическа дестинация, а летният календар е изпълнен с фестивали, концерти, спортни прояви и културни събития, които привличат посетители от страната и чужбина.

Входът за всички концерти е свободен.