17-годишният, който изпочупи рейс: Бях пиян, нищо не си спомням

17-годишният младеж, който счупи стъклата на автобус на градския транспорт в неделя, ще бъде предаден за надзор в детска педагогическа стая, реши Софийският районен съд.

“Бях пиян и нищо не си спомням”, казало е момчето по повод инцидента, при който шофьорът на автобуса пострада.

Припомняме, че нападението стана в неделя вечерта на спирка на градския транспорт в столичния квартал “Христо Ботев“.

По данни на Софийската районна прокуратура младежът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е счупил стъкло на една от вратите на автобус по линия 79, а след това е ударил с юмруци в лицето шофьора.

Според разследващите действията се отличават с изключителна дързост. Нападението е извършено на публично място, а водачът не е предизвикал по никакъв начин агресивния младеж.

Кадри, заснети малко след инцидента, показват викове, засилено полицейско присъствие и разбита врата на автобуса.

По първоначална информация преди нападението между пътници е възникнал скандал. След като едно от крилата на вратата е било счупено, шофьорът е слязъл от автобуса, за да установи щетите. Той е съобщил на пътниците, че няма да продължи по маршрута, докато на място не пристигне полиция. Тогава, според свидетели, 17-годишният младеж го е нападнал.

Прокуратурата има тридневен срок да обжалва решението.