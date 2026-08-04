Мечка е забелязана в опасна близост до якорудските села Черна Места и Конарско

Мечка е забелязана в опасна близост до селата Черна Места и Конарско, община Якоруда. Сигналът е подаден от хора, които събират гъби и диворастящи плодове в гората. Местната власт издаде препоръки и предупреди за опасността.

В кметствата на двете села и в социалните мрежи е публикувана информация с призив към всички местни хора и туристите да бъдат особено внимателни в гората, най-вече рано сутрин и в късните вечерни часове, съобщава БНР.

Препоръчва се да се избягват самостоятелни разходки и да не се оставя храна или хранителни отпадъци в близост до населените места.

Особено внимание трябва да се обръща на децата, които не бива да бъдат оставяни без надзор в близост до горски терени. При среща с мечка хората не трябва да се опитват да се приближават до животното или да го прогонват.

В този сезон в планината около Якоруда и Юндола има много хора, които събират диворастящи гъби и плодове, което повишава риска от контакт с дивото животно, предупреждават от местната власт.

Припомняме, че преди пет години мечка нападна 33-годишна жена от Белица, която с двете си деца е събирала гъби в гората.