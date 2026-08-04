България е с най-високите нива на корупция за последните 27 години

В рубриката на предаване "Директно" "Гласът на фактите" си припомнихме част от най-значимите разговори през последната година.

България отчита най-високите нива на корупция за последните 27 години, показват данните от последния доклад на Център за изследване на демокрацията.

Според директора на правната програма на организацията Димитър Марков, резултатите са тревожен знак за провала на дългогодишните антикорупционни усилия и за задълбочаващото се недоверие в институциите.

"Това е шокиращ резултат.

За 27 години антикорупционни реформи България финишира с най-високите нива на корупция,

откакто ние от Центъра за изследване на демокрацията измерваме този показател. Но най-тревожният факт е чувството за безнаказаност. Ние продължаваме да нямаме осъдени за корупция и това води до нормализиране на корупцията. Когато не те е страх от последствия, корупцията започва да изглежда нормална", каза Марков.

Според него ниското обществено доверие има пряка връзка с разпространението на корупцията.

Гражданите са ключов фактор в противодействието ѝ, но когато не вярват, че сигналите им ще доведат до резултат, те престават да оказват натиск върху институциите и възпиращият ефект изчезва.

"Завладяване на държавата" и мрежи на влияние

В анализа си Центърът за изследване на демокрацията обръща внимание и на т.нар. "завладяване на държавата".

"България не е завладяна от един център на влияние. У нас все още има конкуриращи се мрежи на влияние, зад които стоят различни икономически интереси. Това е от една страна добро, защото все още сме далеч от тоталното завладяване на държавата. Но крачката между сегашното положение и напълно завладяната държава е много малка и ако бъде пропуснат поредният момент за действие, рискът е скоро да се окажем именно в такава ситуация", коментира Марков пред Bulgaria ON AIR.

Няколко години поред страната ни е нареждана на последно място по медийна грамотност сред държавите членки на ЕС.

А българите са сред най-податливите на дезинформация.

Според редица проучвания между 40 и 70% от българите вярват на конспирации или някога са повярвали на фалшива новина.

"Дезинформацията съдържа данни с лъжи, неверни данни, с цел някой друг да извлече изгода от това нещо. Много често хора разпространяват неща, които не са верни, но пък ако няма изгода зад това нещо - смятаме, че това е мисинформация, която не е намерена", каза старши анализаторът в SENSIKA Георги Ангелов.

Руската пропаганда

По думите му преди години започва кампания, която да ги убеди, че алтернативата на Запада е Русия.

"Голяма част от произхода идва от там, а самото разпространение е много стихийно и има най-различни причини. Една от тях е ниската медийна грамотност. Данните не се променят, защото на другия полюс са скандинавските държави, където много малко хора вярват на Facebook като източник на информация и много рядко могат да бъдат излъгани, защото медийната грамотност им е вкарана като обучение и в училище", допълни Ангелов.

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