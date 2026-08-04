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Турският здравен министър оказа първа помощ на пътник, получил криза по време на полет

С него се притекла и цялата му делегация

04.08.2026 | 17:07 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турският здравен министър Кемал Мемишоглу и придружаващата го делегация оказаха първа помощ на пътник, на когото му прилошало по време на вътрешния полет на „Търкиш ейрлайнс“ (Turkish Airlines) по линията Батман – Истанбул, съобщи агенция ДХА.

По информация на агенцията пасажерът е получил криза и му е прилошало. След съобщението на кабинния екипаж с молба за медицинско лице на борда здравният министър Кемал Мемишоглу и неговата делегация веднага отишли при пътника и се притекли на помощ. 

Сред тях били генералният директор на държавните болници Мухамед Емин Демиркол и други специалисти, които прегледали състоянието на пътника, при когото министърът отишъл.

След медицинската намеса състоянието на пътника се е подобрило, допълва агенцията.
(БТА)

 

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Тагове:

Кемал Мемишоглу Турция пътник самолет министър
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