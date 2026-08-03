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Обвиниха 17-годишния, нападнал шофьор на автобус в кв. "Христо Ботев"

Прокуратурата поиска арест за нападателя

03.08.2026 | 19:37 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

17-годишен младеж е обвинен за нападение над шофьор на автобус от градския транспорт в София и за счупено стъкло на превозното средство, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Припомняме, че инцидентът е станал около 20:00 часа снощи в района на спирка в квартал "Христо Ботев". Според събраните до момента доказателства младежът е счупил стъкло на една от вратите на автобуса, а след това е ударил водача с юмруци в лицето.

Шофьорът е получил лека телесна повреда. От прокуратурата посочват, че нападението е извършено по хулигански подбуди, на публично място и без пострадалият да е провокирал обвиняемия.

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По-рано от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха пред БТА, че водачът е бил нападнат в квартал "Христо Ботев", а малко по-късно 17-годишният е бил задържан.

По случая се води разследване. За подобно престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода". Прокуратурата предстои да поиска от съда младежът да бъде оставен в ареста.

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