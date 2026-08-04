BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 93

В кадър: “Квадрат 500” представя 21 графики на Франсиско Гоя

Експозицията ще остане в галерията до 21 октомври

04.08.2026 | 17:00 ч. 6

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 15

“Квадрат 500” представя изложба с 21 графии на известния испански художник Франсиско Гоя. Експозицията е озаглавена "Франсиско Гоя. Сънища на будния разум”.

Показаните произведения проследяват развитието на автора от ранните му офорти, повлияни от Диего Веласкес, до върховите постижения на забележителен с остротата си социален тълкувател, интерпретатор на мрачни събития и сложни характери. 

Свързани статии

В експозицията са включени творби от четирите най-известни графични серии на Гоя - "Капричос", "Бедствията на войната", "Тавромахия" и "Диспаратес". Неин куратор е Калин Николов

Изложбата "Сънища на будния разум" ще остане в залите на "Квадрат 500" до 21 октомври.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Квадрат 500 Франсиско Гоя изложба експозиция арт изкуство
Новини
Виж всички новини
Артф@кти
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem