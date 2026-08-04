В кадър: “Квадрат 500” представя 21 графики на Франсиско Гоя

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 15 / 15

“Квадрат 500” представя изложба с 21 графии на известния испански художник Франсиско Гоя. Експозицията е озаглавена "Франсиско Гоя. Сънища на будния разум”.

Показаните произведения проследяват развитието на автора от ранните му офорти, повлияни от Диего Веласкес, до върховите постижения на забележителен с остротата си социален тълкувател, интерпретатор на мрачни събития и сложни характери.

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В експозицията са включени творби от четирите най-известни графични серии на Гоя - "Капричос", "Бедствията на войната", "Тавромахия" и "Диспаратес". Неин куратор е Калин Николов

Изложбата "Сънища на будния разум" ще остане в залите на "Квадрат 500" до 21 октомври.