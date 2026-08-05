Корабът на Greenpeace пристига във Варна на 7 и 8 август

Корабът на Greenpeace пристига във Варна с кауза за Черно море на 7 и 8 август. По думите на Меглена Антонова, директор на Greenpeace – България, корабът пристига в Черно море с кампанията "Живо Черно море без нефт и газ", която поставя акцент върху опазването на морската екосистема и алтернативите на добива на изкопаеми горива.

"Arctic Sunrise идва в Черно море и сме много въодушевени, защото това е първото му посещение от 2013 година насам", каза Антонова пред БНР. Според нея целта е да се говори "как да опазим Черно море" и защо вместо добив на нефт и газ трябва да се търсят устойчиви решения.

Тя определи Черно море като "уникално море" заради особеностите на екосистемата и видовете, които обитава. По думите ѝ, то е важно както за природата, така и за хората, които се препитават от него. Антонова подчерта, че зависимостта от изкопаемите горива не решава енергийната криза, а само прехвърля зависимостта "от един източник на друг". Според нея местният добив на газ не гарантира по-ниски цени, тъй като "цената ще се определя от това какво е състоянието на пазара".

Като пример за екосистемните ползи тя посочи морските треви в Черно море, които "имат невероятната способност да улавят въглероден диоксид по същия начин, както горите", а при добро състояние могат да бъдат дори по-ефективни.

По време на престоя във Варна ще има безплатни "отворени врати", а посетителите ще могат да разгледат кораба и да научат повече за историята му и кампаниите на Greenpeace. Антонова припомни и емблематични моменти от историята на флотилията, включително изпълнението на Лудовико Ейнауди на борда на Arctic Sunrise и историята на Rainbow Warrior.

В заключение тя обобщи посланието на организацията: "Ние се грижим за природата с идеята, че планетата е място, което би трябвало да е гостоприемно за нас, хората", защото човекът е част от природата и нейното опазване е условие за собственото му бъдеще.