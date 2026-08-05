Откриха тяло, стояло година във фризер в Атина, разследват българка

Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открито във фризер в жилище в атинското предградие Калитеа, да се размрази напълно, за да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия. Очаква се експертизата да даде ключови отговори за тежкото престъпление, което предизвика широк обществен отзвук.

Тялото е било във фризера около година

Жертвата е намерена със завързани крайници и уста, запушена с изолирбанд, а тялото е било покрито с чаршаф. На мястото са открити и следи от кръв.

Според първоначалната оценка на съдебния лекар тялото е престояло във фризерното отделение приблизително една година, предаде БГНЕС.

Разследват българка и сина ѝ

Полицията е насочила вниманието си към 45-годишна българска гражданка, с която мъжът е живеел на съпружески начала и от която има дете, както и към 27-годишния ѝ син от предишен брак.

По оперативни данни жената е напуснала Гърция и се е отправила към България заедно с малолетното си дете само дни преди роднина на 65-годишния моряк официално да съобщи за изчезването му.

Близките на жертвата са сигнализирали и за липсата на значителни суми от банковите му сметки.

Интерпол е уведомен

Гръцките власти предполагат, че заподозрените се намират на територията на България. Затова са задействани каналите за международно сътрудничество, а Интерпол е уведомен за случая.

Съдебен изпълнител открил зловещата находка

На тялото първи се натъкнал съдебен изпълнител, който пристигнал в жилището на улица "Евангелистрия", за да връчи заповед за запор на българската гражданка.

Той заварил входната врата незаключена, влязъл в апартамента и веднага подал сигнал в полицията, пише БГНЕС.