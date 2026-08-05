Ивкова: Пациентите в психиатричната болница не заслужават ново чакане

Здравният министър Катя Ивкова даде брифинг след заседанието на Министерски съвет. В началото тя каза, че при стъпването си в длъжност е обещала “прозрачност и отчетност”, която българските граждани заслужават.

“Днес ще ви информирам по две основни направления. Първо, по отношение на модернизацията на психиатричната помощ - част от Плана за възстановяване и устойчивост е и пребазирането на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" в София. Всичко, което е зависело от Министерството на здравеопазването по отношение на изпълнението на договора е факт, налице, дори договорът беше анексиран по отношение на извънредните строително-ремонтни работи, които са установени от техническите лица”, каза Ивкова.

Тя отчете, че за пореден път строителят изисква ново анексиране, но този път - анексиране на срока на договора до края на годината, което означава ново чакане от страна на пациентите, ново чакане от страна на служителите ДПБ "Св. Иван Рилски".

“Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", не заслужават ново чакане, ново удължаване. Ще бъдат предприети всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок”, обясни министърът на здравеопазването.

“Строителят е фирма "Меаца". Този строител има над 20 договора, сключени с Министерството на здравеопазването през последните 3 г., за над 12 млн. евро, а по този договор, за болница "Св. Иван Рилски", са изплатени до момента 1,1 млн. евро, като остатъкът е 1,5 млн. Това са средства от държавния бюджет и от бюджета на Европейския съюз и за тези средства трябва да има отчетност и прозрачност. Няма да допуснем да има ново забавяне и ново чакане”, каза още Ивкова.

“В отговор на въпрос какъв е срокът за преместване на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" и дали евросредствата за преместването са застрашени, ако то не бъде извършено в срок, министърът на здравеопазването уточни, че срокът за изпълнение на проекта е краят на август тази година и няма как той да бъде удължен.

“Съответно към момента не идентифицираме риск за средствата от ПВУ, но в крайна сметка всичко зависи и от волята на строителя. Но ако такава воля няма, има законоустановени механизми, по които да потърсим отговорност”, каза още здравният министър.