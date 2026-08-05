Вижте къде в София няма да има вода на 6 август, четвъртък

На 6 август (четвъртък) 2026 г. във връзка с с изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Винсент Ван Гог“ № 7, кв. Кръстова вада, се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

община Лозенец, кв. Кръстова вада - района между ул. „Винсент Ван Гог“ и ул. „Борис Руменов“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кв. Кръстова вада, ул. „Винсент Ван Гог“ и ул. „Борис Руменов“.



Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!