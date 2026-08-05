Закопчаха надрусан с метамфетамин шофьор

Шофьор с положителна проба за метамфетамин и пътник, у когото е открито високорисково наркотично вещество, са задържани при полицейска проверка в село Чарда, община Стралджа снощи, около 20:45 часа, съобщиха от МВР в Ямбол.

При проверка на лек автомобил, управляван от 22-годишен мъж, тестът му за употреба на наркотични вещества и техни аналози пробата е отчела положителен резултат за метамфетамин. Шофьорът е отказал да даде биологични проби за химико-токсикологично изследване.

Установено е още, че 34-годишен пътник в автомобила държи метамфетамин.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.