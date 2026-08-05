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Нападение с нож в лондонския "Ковънт Гардън": четирима ранени

Арестувана е жена

05.08.2026 | 17:39 ч. Обновена: 05.08.2026 | 17:39 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Лондонската полиция съобщи, че е арестувана жена, след като четирима души бяха намушкани в "Ковънт Гардън" – оживен централен квартал, популярен сред туристите, предава AP. Полицията съобщи, че четирима мъже на възраст 34, 39, 42 и 52 години са били открити с прободни рани и че 47-годишна жена е била арестувана по подозрение в притежание на оръжие за нападение и нанасяне на телесна повреда.

Ранените са били откарани в голям травматологичен център след инцидента в сряда следобед на улица "Ендел". Няма допълнителна информация за степента на нараняванията им.

Говорител на Лондонската служба за спешна медицинска помощ заяви, че екипите са оказали помощ на четирима пациенти на мястото на инцидента и са ги откарали по шосе до голям травматологичен център.

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По-рано полицията съобщи, че при инцидента са били намушкани трима души, но в по-късно изявление потвърди, че са открити четирима души с прободни рани.

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Тагове:

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