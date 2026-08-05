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Дълги години хакери са ровили в държавни административни мрежи

Правителството разкри неоторизиран достъп

05.08.2026 | 16:52 ч. 2
Дълги години хакери са ровили в държавни административни мрежи

Българското правителство установи неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи. 

Достъпът беше открит вследствие на активната работа на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация по внедряването на новата национална система за киберсигурност, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност. В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност, съобщиха от министерството.

Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.

Ще предоставяме допълнителна информация, когато разполагаме с нови установени факти. Граждани, институции и организации с конкретни въпроси могат да се обръщат към cyber@midt.government.bg, допълват от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

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