История на надеждата: Куче оцеля осем дни под руините след земетресенията ВИДЕО

Куче беше спасено изпод развалините във Венецуела, след като беше заклещено осем дни след земетресението, което отне живота на 2645 души. Малкото шестгодишно животно на име Бъди беше извадено изпод разрушена сграда в крайбрежния град Карабайеда, близо до венецуелската столица Каракас, и се събра отново със собственика си, съобщава The Telegraph.

Карабайеда се намира в щата Ла Гуайра, който беше най-силно засегнат от бедствието, което удари на 24 юни.

Габриела Алвес, собственичката му, прегърна кучето си в McDonald's. Заведението за бързо хранене, разположено до руините на срутени държавни жилищни комплекси, се превърна в де факто болница за жертви на земетресението, както и в център за локализиране и лечение на изчезнали домашни любимци. Съседите го наричат ​​„Болничен McDonald's“.

Алвес се обърнала към болница McDonald's“, когато отчаяно търсела любимото си куче. Тя била в къщата на член на семейството, когато земетресенията разтърсили Северна Венецуела и оставили дома ѝ в руини. Тя продължила да търси кучето, като вадила дрехи от стаята на майка си, единствената все още достъпна част от дома. В крайна сметка чула далечен лай и видяла бялото ухо на Бъди през пукнатина в бетона.

Спасители наблизо пробили дупка в стената и извадили животното от развалините.

A dog named Buddy was rescued alive, after spending eight agonizing days trapped beneath his collapsed home in the Venezuelan city of Caraballeda. ❤️

His owner, Gabriela Alves, was frantically searching for him since the June 24th earthquakes devastated the coastal city. pic.twitter.com/VIJrFD7xnf — MaaikeDx 🖌 (@RembrandtsRoom) July 4, 2026

18-дневно бебе и майка му бяха открити след 32 часа под срутена многоетажна сграда, а деветмесечно бебе и майка му бяха открити по подобен начин в част от развалините.

В същия ден, в който е намерен Бъди, е спасен и мъж, оцелял осем дни под 140 тона развалини.

Предварителен сателитен анализ от НАСА и Държавния университет на Орегон установи, че приблизително 58 870 сгради вероятно са били повредени или разрушени. Това включва летище "Симон Боливар", което обслужва столицата.