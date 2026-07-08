Куче герой: Хъски спаси дете от агресивна мечка (ВИДЕО)

Домашният любимец на американско семейство бе обявено за истински герой, след като защити малко момче от семейството си при потенциално нападение от мечка.

WTNH и Storyful разпространиха видео от инцидента, който се е случил наскоро в Торингтън, щата Кънектикът, пред дома на детето.

Истински пазач

На кадрите се вижда как мечката се втурва по алеята към къщата, насочвайки се право към момчето, докато хъскито е само на няколко крачки зад нея. Малко преди дивото животно да достигне детето, кучето скача върху гърба на мечката, захапва я и успява да отклони вниманието ѝ, отвеждайки я далеч от момчето.

Докато хъскито защитава детето, момчето побягва извън кадър, за да се скрие на безопасно място. На заден план се чува възрастен човек, който вика към мечката и така също допринася за прогонването ѝ. Видеото завършва с кадри, на които кучето продължава да преследва животното, докато то напуска имота.

Собственикът на хъскито Джеф Тацара разказа пред WTNH, че любимката на семейството и преди е защитавала децата му от непознати, затова изобщо не се изненадал, че го е направила отново.

"Тя винаги застава между непознатите и децата. Но някъде в задната част на съзнанието ти винаги се прокрадва въпросът: "Какво ли ще стане, ако някой ден наистина се наложи да ни защити?" Е, вече знаем...", сподели бащата.

Тацара допълни, че възнамерява да възнагради вярното си куче за това, че е спасило сина му, с едно от любимите му лакомства - Т-боун стек.

Най-добрият възможен развой

Джейсън Хоули, биолог към Департамента по енергетика и опазване на околната среда на Кънектикът (DEEP), обясни пред WTNH, че случилото се във видеото е най-добрият възможен сценарий.

"В този случай кучето реагира по възможно най-добрия начин. То просто направи ситуацията достатъчно неприятна за мечката", посочи той.

Експертът обаче предупреди, че подобен развой невинаги е гарантиран.

"За съжаление, нещата невинаги завършват толкова добре. Затова обикновено съветваме хората да държат кучетата си под контрол или поне постоянно да ги наблюдават", добави Хоули.

Според Националната служба за парковете на САЩ (National Park Service), ако човек се озове лице в лице с мечка, трябва да запази спокойствие и незабавно да вземе всички деца при себе си, без да крещи или да издава силни звуци. След това е препоръчително бавно да размахва ръце над главата си и спокойно да даде знак на мечката да се отдръпне или да напусне района. Те също така препоръчват хората да носят спрей срещу мечки, когато се движат в по-гъсто залесени и отдалечени местности, пише People.