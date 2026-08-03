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Куче обезобрази 6-годишно в с. Кънчево

Детето е в тежко състояние

03.08.2026 | 20:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

6-годишно дете е в тежко състояние, след като е било нападнато и нахапано от куче порода кане корсо в казанлъшкото село Кънчево.

Инцидентът е станал в късния следобед. При атаката детето е получило тежки разкъсвания по лицето и е било откарано по спешност в болница в Стара Загора.

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Медиците обработват нараняванията, а състоянието му остава много тежко.

На място са изпратени полицейски екипи. Предстои да бъде установено чия собственост е животното и при какви обстоятелства се е стигнало до нападението, пише БНТ.

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