Огнените торнада достигнаха Европа: как се образуват и защо са толкова опасни

Рекордното горещо и сухо лято в Европа подхранва големи горски пожари, като Франция и Гърция са сред страните, които се борят с обширни пожари. Учените казват, че някои от тези пожари предизвикват необичайно и опасно явление, известно като огнен вихър или огнен торнадо, при което интензивната топлина и вятърът се съчетават, за да създадат въртящи се колони от пламъци и дим, пише Euronews.

Според изследователя на горските пожари Джеймс Урбан, асистент-професор в Политехническия институт "Уорчестър" в Масачузетс, това екстремно поведение на огъня е наблюдавано в цяла Европа през последните дни.

За да разберат по-добре явлението, изследователи от Политехническия институт "Уорчестър" в САЩ възпроизвеждат огнен вихър при контролирани лабораторни условия. Урбан обяснява, че въртеливото движение възниква, когато вятърът взаимодейства с релефа и формата на огъня.

"Така че огнените торнадо, или както ги наричаме, огъните вихри, са сценарий, при който около огъня има силно въртеливо движение, нещо като силно въртеливо течение около него. Това може да бъде причинено от вятъра и взаимодействията с местния релеф, както и от самата форма на огнения фронт. Тези пожари са свързани с екстремно поведение на огъня, тъй като позволяват на огъня да гори по-интензивно и след това да сменя посоката си доста бързо, което може да представлява сериозна опасност за пожарните екипи, които се борят с пожара."

Урбан обяснява, че огнените вихри се образуват, когато въздухът се всмуква в огъня от различни посоки. Препятствия като растителност, близки пожари или географски особености могат да принудят този въздушен поток да се върти, като по този начин увеличават интензивността на огъня.

Какво прави огнените торнада толкова опасни?

Една от най-големите опасности е способността на огъните вихри да изхвърлят горящи отломки далеч пред пламъците, което позволява на пожарите да се разпространяват неочаквано и потенциално да заловят пожарникарите.

"Огнените вихри могат да доведат до феномен, наречен „разпръскване на горящи отломки“, при който горящи отломки се изхвърлят пред фронта на пожара, а това може да доведе до много бързо разпространение на огъня, което е опасно както за пожарната служба, така и за близките населени места. Освен това това може да накара огъня да "прескочи", по същество, над пожарната служба, като увеличи вероятността те да останат в капан. Затова, когато пожарникарите работят в условия, при които се появяват огнени вихри, те трябва да бъдат много внимателни."

Урбан счита, че тези събития отразяват по-широка промяна в поведението на горските пожари, тъй като климатичните условия стават все по-благоприятни за екстремни пожари.

Властите в Южна Европа продължават да се борят с големи горски пожари, тъй като продължителната жега и сухите условия увеличават риска от нови избухвания. Екстремната жега, предизвикана от климатичните промени, причинени от човека, увеличава вероятността и интензивността на горските пожари.