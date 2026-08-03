Наказание с огън: Защо горските пожари в Европа са все по-трудни за овладяване?

Горските пожари не са ново явление в Европа, но през последните години стават все по-интензивни. Пожарникари във Франция и Испания прекараха седмици в борба с огньове, които застрашиха големи населени места и градове. Повече от 430 000 хектара са били изпепелени в Европейския съюз от началото на годината - повече от площта за същия период през 2025 г., година, която впоследствие постави рекорд по отношение на изгорелите от горски пожари територии. Засушаванията и горещите вълни, засилени от климатичните промени, правят тези пожари все по-често срещано явление. Предотвратяването на възникването им и ограничаването на разпространението им става все по-трудно.

Как пожарникарите се борят с горските пожари?

Пожарникарите дават приоритет на огнищата, които представляват най-голяма заплаха за човешкия живот и критичната инфраструктура. Ако не могат да потушат пожар, целта им е да го ограничат, като изграждат периметър, който да ограничи разпространението на огъня, докато пожарът постепенно изчерпи горимия материал.

Това включва овлажняване и премахване на запалими материали, за да се създаде така наречената противопожарна просека, или изкопаване на дълъг и дълбок ров, известен като противопожарна линия. Понякога пожарът се използва за борба с пожар. Екипите умишлено запалват огън по пътя на приближаващите пламъци, за да ги лишат от допълнително гориво.

Вода може да бъде изхвърляна от въздуха чрез самолети и хеликоптери. Целта на това не е да се потуши пожарът, а да се намали температурата и интензивността му, за да се подпомогнат действията на земята. Някои въздухоплавателни средства трябва да бъдат заредени с вода преди излитане, докато други могат да загребват вода директно от езера, реки или морето.

Самолет разпръсква противопожарен агент по време на пожара „Итън“ в близост до Алтадена, Калифорния, на 13 януари 2025 г.

Огнезащитни вещества като амониев фосфат, оцветен в червено, също могат да бъдат разпръсквани от въздуха около пламъците, за да се прекъсне или забави разпространението на пожара.

Горските пожари са трудни за овладяване

Съществуват няколко основни предизвикателства, сред които най-вече мащабът и бързото разпространение на горските пожари, които могат да надхвърлят възможностите на пожарните екипи. Едновременните огнища могат да разпилеят ограничените ресурси.

Понякога са необходими седмици или дори месеци, за да бъде напълно потушен един горски пожар и да се гарантира, че няма останали тлеещи въглени, които могат да предизвикат ново огнище.

Много от най-тежките пожари започват на места, които са труднодостъпни, което означава, че могат да горят дни или дори седмици, преди пожарните екипи да достигнат до тях. Само няколко държави, сред които САЩ, Канада и Русия, разполагат със силно специализирани екипи, известни като пожарникари-десантници, които могат да се спускат с парашути в труднодостъпен терен, за да реагират в началния етап на пожара.

Селският пейзаж на Европа се е променил, което е намалило броя на естествените противопожарни прегради и е създало условия за бързо разпространяващи се пожари. На фона на постепенното отдръпване на новите поколения от земеделските професии полета, които някога са били внимателно поддържани чрез паша и отглеждане на култури, са обрасли с храсти и друга растителност. Тази неподдържана растителност се превръща в лесно запалим материал при горещо и сухо време.

Повече от два пъти повече градски райони в Европа са изложени на риск от горски пожари в сравнение със Северна Америка и Азия, според Европейския консултативен научен съвет на академиите. С разширяването на жилищната инфраструктура към природни територии заплахата от горски пожари за хората и имуществото нараства. Сградите осигуряват допълнително гориво за пламъците и правят гасенето на пожарите още по-сложно.

Времето

Метеорологичните условия могат да затруднят ограничаването на пожарите. Вятърът може да накара пламъците да се движат непредвидимо и внезапно да променят посоката си. Той може също да пренася тлеещи въглени, които да предизвикат нови огнища и да прехвърлят противопожарните просеки.

Големите пожари могат да създават собствени силни ветрове и дори собствени гръмотевични бури, известни като пирокумулонимбуси. Това се случва, когато топлината от пожара кара стълб от горещ въздух и дим да се издига бързо нагоре. При изкачването въздухът се охлажда, а водните пари се кондензират в капчици, образувайки облак.

Този облак може да достигне височина от няколко километра и да се превърне в буря със силни низходящи въздушни потоци и мълнии, които могат да предизвикат нови пожари. Макар тези „огнени облаци“ да могат да донесат дъжд, валежите често се изпаряват още преди да достигнат земята заради високата температура.

Подобни гръмотевични бури са наблюдавани при най-екстремните пожари в Австралия и Северна Америка, но са по-редки в Европа. Франция регистрира първия си пирокумулонимбус през юли.

Климатични промени

Продължителните периоди на горещо и сухо време - засилени от климатичните промени - създават условия горските пожари бързо да излязат извън контрол. Европа, най-бързо затоплящият се континент, тази година се сблъска с поредица от горещи вълни, като се очакват още, което означава, че има голямо количество изсъхнала растителност, която може да се превърне в гориво за пожарите.

По-влажните зими също представляват проблем, тъй като стимулират бързия растеж на растения и дървета. Тази растителност впоследствие изсъхва заради високите температури и липсата на валежи, осигурявайки гориво за пожарите през лятото. Драматичният преход от влажно към сухо време се засилва от климатичните промени.

Изследванията показват, че климатичните промени увеличават и припокриването на сезоните с горски пожари в различни региони, което може да затрудни държавите да споделят ресурсите си за гасене.

Какви ресурси има Европа за борба с горските пожари?

Пожарните служби в Европа добавят ново оборудване и разширяват обучението, за да се справят с нарастващата заплаха от горски пожари. Гърция увеличи броя на постоянните и сезонните пожарникари и горски служители, които се очаква да надхвърлят 18 800 души до края на октомври.

Правителството създаде програма на стойност над 2 милиарда евро през 2024 г. за закупуване на ново оборудване, включително самолети амфибии и дронове за въздушно наблюдение. В момента страната разполага общо с 85 самолета и хеликоптера за гасене на пожари.

Испания разполага с най-малко 56 въздухоплавателни средства за борба с пожарите и 10 специализирани противопожарни бригади, докато Франция има над 20 самолета и около 40 хеликоптера. Правителствата в Европа обаче са подложени на критики заради недостатъчните инвестиции в ресурси, особено по отношение на самолетите Canadair, които могат да загребват вода и да носят повече от 6000 литра за гасене на пожар.

Европейският съюз отделя 600 милиона евро за придобиването на 12 нови самолета Canadair, които ще бъдат негова собственост и ще бъдат разположени в различни части на блока.

Настоящият общ противопожарен флот на ЕС от 22 самолета и пет хеликоптера е нает от държавите членки. Част от тези въздухоплавателни средства бяха сред изпратените да помогнат на Франция и Испания в борбата с горските пожари тази година чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Тази програма за спешна реакция позволява на всяка държава в света да поиска помощ за гасене на пожари от държавите членки на блока и 10 съседни страни. Участващите 37 държави могат да предоставят собствени национални ресурси, а помощта се координира от ЕС.

Подходът на ЕС разчита на споделяне на ресурси по време на кризи - нещо, което става все по-трудно, когато няколко държави едновременно се борят с горски пожари.