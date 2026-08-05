Надпревара с времето: Опит за овладяване на пожарите край Атина

В сряда гръцки официални лица и жители на район западно от столицата Атина започнаха да оценяват щетите, нанесени на домове, търговски обекти и земеделски земи от горския пожар.

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис ще председателства заседание на кабинета по-късно днес, за да се определят компенсациите за засегнатите от пожара, съобщиха от канцеларията му.

Междувременно екипи от министерствата на околната среда и на гражданската защита пристигнаха, за да направят оглед на населените места на около 50 километра северозападно от Атина, където жителите се завръщат след извършените превантивни евакуации, предаде обществената медия Ertnews.

Огънят изпепели над 14 000 хектара само за пет дни, но "ситуацията в района е много по-добра“, заяви пред агенция Франс прес говорителят на противопожарната служба Василис Ватракоянис.

"Пожарникарите остават в пълна готовност да се справят с районите, където все още има дим“, добави говорителят.

Миризмата на дим все още се усещаше в района на курорта Порто Гермено – крайбрежно място за отдих, където голяма част от някогашните гори бе погълната от пламъците, а десетки къщи изгоряха, отбелязва AFP.

След опустошителните пожари в Испания и Франция, гръцките власти се борят от края на юли с десетки пожари в цялата страна, отнели живота на петима души, включително трима пожарникари и двамата членове на екипажа на хеликоптер, участвал в гасенето.

Небрежност и арести

Според първоначалното разследване на пожарната служба, пожарът е възникнал в петък вследствие на искра от електропровод, поддържан от частна компания, в Агиос Василиос, крайморско селище в подножието на планина, разположено на 85 км северозападно от Атина.

На местно ниво се въвеждат ограничения и се затварят паркове в зависимост от степента на опасност от пожари. Властите съобщават, че в периода от 29 юни до 2 август са арестувани 33-ма души за предизвикване на пожари, като 30 от случаите се дължат на небрежност, а трима са задържани по подозрение в умишлен палеж. Повечето случаи на небрежност са свързани със земеделски дейности, извършвани въпреки местните забрани, включително заваряване.