Атика е загубила 42% от горите си заради пожари само за 10 години

Около 42% от горите, които до преди само десет години са покривали област Атика, включваща и обграждаща гръцката столица, са били унищожени от пожари оттогава насам, показват данни.

Според сайта meteo.gr на Националната обсерватория на Атина, който цитира данни от европейската програма „Коперник“ и Европейската информационна система за горски пожари, 15 големи горски пожара са изпепелили 80 000 хектара в Атика между 2017 г. и август 2026 г.

Общата площ на административната област Атика е 250 000 хектара, което означава, че малко под една трета от нея е била обхваната от пожари, съобщи в. „Катимерини“.

Що се отнася до горските площи, са изгубени над 51 200 хектара от общо 123 000 хектара – около 42%. Малко преди настоящия летен пожароопасен сезон, в който голям горски пожар засегна Порто Гермено, Псата и околните райони западно от Атина, загубените горски площи са били около 38%.

Западна Атика е най-тежко засегната през последните десет години. | БГНЕС