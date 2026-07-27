55 000 евакуирани тази нощ от района на Бордо заради пожарите

Разрастващите се пожари в Югозападна Франция доведоха до евакуацията на 55 000 души тази нощ в департамент Жиронд, увеличавайки броя на хората, принудени да напуснат домовете си заради настъпващия огън, до около 220 000 само в този регион, предаде Асошиейтед прес.

Непрекъснато сменящите посоката си ветрове усложняват действията на спешните служби в района на Бордо. Разпореждането за евакуация през изминалата нощ е обхванало пет общини югозападно от града, в прочутия винарски регион на Франция, предаде БТА.

"Ситуацията остава крайно неблагоприятна", заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез, който описа "още една тежка нощ" за екипите на противопожарната служба на страната, като изпепелените площи вече са четири пъти колкото столицата Париж.

"Огънят отново стана изключително непредсказуем, напредвайки към Бордо", написа Нуниез в социалната платформа Екс. Кметът Тома Казнав заяви, че "пожарът е пред портите на Бордо".

В края на неделната си молитва „Ангел Господен“ папа Лъв Четиринадесети спомена "опустошителните горски пожари“ във Франция и Испания и каза: "Засвидетелствам своята солидарност и каня всички да се молят за засегнатите и за работата на спасителите.“

Около 42 000 хектара са изгорели досега само в Жиронд, съобщиха от управата на департамента, като голяма част от тях са гори и храсти, изсушени от последователни горещи вълни, посочва АП. Франс прес пише, че през уикенда са изпепелени 10 000 хектара.

"През изминалата нощ ситуацията като цяло остана стабилна“, написа управата на департамента Жиронд в прессъобщение, цитирано от Франс прес.