Нов регламент: 70% от материалите в опаковките да са рециклирани

Нов регламент ще задължи 70% от материалите, вложени в опаковките, да са рециклирани. ЕС го въвежда от август 2026 г., той ще промени изцяло пазара на опаковки до 2030 г.

Всеки българин генерира над 70 кг отпадъци от опаковки на година, а нивото на рециклиране у нас изостава спрямо средното за Европейския съюз.

"Материалите, които ще съдържат, ще са много по-различни. Постепенно ще се стигне дотам, че над 70% от вложените материали ще трябва да са рециклирани. От друга страна ще се промени дизайнът на опаковките. Кутиите с двойни стени и дъна ще изчезнат, защото има изискване да отпаднат. Въздушното пространство не трябва да е повече от 50% от опаковката. Така и потребителят плаща по-малко за направата на опаковките", заяви Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите" в "България сутрин".

В някои случаи опаковката съхранява качествата и безопасността на продукта, но в много случаи се използват маркетингови трикове.

"Потребителят е заблуден и в качеството - правят се индиректни внушения чрез опаковките. С новите опаковки ще можем да видим и качеството на продуктите. Потребителите трябва да свикнат да пазаруват в собствени съдове - има торбички за многократна употреба. Когато избираме продукти без опаковки, можем да се уверим в техните качества", допълни Руменова за Bulgaria ON AIR.

Гостът изтъкна, че трябва да бъдем отговорни, когато пазаруваме, избираме опаковките и когато се грижим да ги изхвърляме по правилния начин.

"Планира се унифицирано етикетиране по отношение на начина на изхвърлянето на опаковките. В много европейски държави хората си носят собствени контейнери, пазаруват си в тях или търговецът им предоставя такива и те са за многократна употреба", посочи Руменова

Трябва да се отговорни и добре информирани, категорична е тя.

"Виждам, когато тръгвам за работа, как хората са сортирали отпадъци. Виждам че и много от кухните вече се проектират така, че да има разделно събиране на отпадъци", даде пример Руменова.