Забавят ли се европейските зелени амбиции?

Натискът от традиционните индустрии и нестабилната международна обстановка доведоха до временно пренареждане на приоритетите в Европа. Ресурсите все по-често се насочват към отбрана и сигурност, което оказва влияние върху темповете на зеления преход, коментира Гергана Станчева в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Екологичните теми остават на фокус за стартъпите и предприемачите, каза Станчева.

Въпреки че се наблюдава известно разхлабване на регулациите под натиска на определени корпоративни интереси, климатичните промени и екстремните деформации във времето в Западна Европа това лято напомнят, че има нужда от спешна реакция, добави тя.

Въпреки усещането за забавяне, европейското законодателство остава основният двигател, който принуждава пазара да се променя. Новите изисквания в Регулацията за опаковки и отпадъци от опаковки налагат строга прозрачност и слагат край на практиките на т.нар. „гринуошинг“ (greenwashing).

Бизнесите вече са длъжни да разполагат с ясни декларации за произхода на суровините и състава на продуктите си, каза Станчева.

„Съответно този тип гръмки изказвания, че нашият продукт е био, ако няма отзад сертификацията и не е подкрепен с много ясно доказателство по определени параметри, вече не може да минат.“

Тази законова рамка сложи край на едногодишния период на несигурност на пазара, през който големите компании масово отлагаха инвестициите си в нови опаковки. Днес бизнесът отново се ориентира активно към био-базирани, компостируеми и 100% рециклируеми мономатериали, обясни Станчева.

Данните за сектора показват, че общото количество на използваните опаковки в глобален мащаб продължава да расте. Причина за това са засиленият транспорт на стоки и климатичното затопляне, което налага по-бързо и сигурно опаковане на хранителните продукти, за да не се развалят.

В рамките на ЕС статистиката за гъвкавите опаковки (фолиа) показва сериозно разминаване между употреба и преработка: от използваните 5,9 милиона тона, рециклирани са едва 1,2 милиона тона. Над 3 милиона тона фолио остават в сметищата, каза Станчева.

За постигането на икономически растеж с по-малък въглероден отпечатък индустрията трябва да диверсифицира източниците си. Традиционният бизнес с пластмаса има потенциал да разшири портфолиото си с устойчиви алтернативи. Станчева обаче предупреждава, че залитането в другия крайност – масовото преминаване изцяло към хартия – крие рискове от обезлесяване в регионите с по-високи нива на корупция, тъй като липсва капацитет и територия за производството на толкова голям обем хартиена суровина.

"Виждаме последните години отлив от употребата на пластмаса и много по-сирозно навлизане на хартиени опаковки, което, ако не е строго регулирано, води до обезлесяване, особено на територии, в които корупцията е малко по-силна."

Геополитически турбуленции и бизнес предизвикателства

Настоящите международни конфликти и икономически сътресения илюстрират защо устойчивите практики са икономически изгодни. Докато цените на петрола и традиционната пластмаса отбелязаха сериозни скокове, био-базираните алтернативи запазиха стабилност.

Въпреки че в България все още липсва достатъчно гъвкава законова и данъчна рамка, която да улеснява производствените компании, занимаващи се с R&D дейност, пазарните механизми в Европа помагат. Таксите за разширена отговорност на производителя (EPR) в другите европейски държави натоварват традиционната пластмаса с много по-високи налози, което автоматично прави биопластмасите по-конкурентоспособни.

Целия разговор може да гледате във видеото Bloomberg TV Bulgaria.