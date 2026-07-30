Патриарх Даниил наложи 15-дневен „аргос“ на архимандрит Никанор

Със заповед на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил на архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир "Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" край село Гигинци, е наложено наказанието "аргос" – пълно запрещаване от свещенослужение за срок от 15 дни.

Наказанието е влязло в сила на 29 юли, съобщиха от Софийската света митрополия.

Преди два дни архимандрит Никанор публикува официална позиция в социалната мрежа Фейсбук, в която заяви, че отказва да се яви при патриарх Даниил. Игуменът на Гигинския манастир поиска също да бъде освободен от Българската православна църква и посочи църквата за "враг на народа, вкарана в демоничните кремълски коловози".

От Софийската света митрополия съобщиха, че наказанието към Никанор е предприето заради "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание", както и за действия, които подронват авторитета на Българската православна църква.

От Софийската митрополия посочват, че е бил направен опит заповедта да бъде връчена лично на архимандрит Никанор от трима клирици на Софийската епархия. При посещението им обаче той не е бил открит в манастира. Установено е, че е отсъствал от обителта без благословението на епархийския митрополит, поради което е бил уведомен по телефона за наложеното наказание.

Срещу архимандрит Никанор е образувано и църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд. Производството е започнало на основание разпоредби от Устава на Българската православна църква и Правилника за съдопроизводството на църковните съдилища.