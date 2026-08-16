Плодове и зеленчуци поевтиняват на борсите, вижте цените на основните храни

Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през седмицата, докато цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

При зеленчуците тази седмица най-голямо поевтиняване се наблюдава при червените чушки и доматите, които са надолу с 18,08 на сто и със 17,24 на сто и се търгуват по 1,45 евро за килограм и по 1,21 евро за килограм.

Краставиците се предлагат с 4,72 на сто по-малко по 1,21 евро за килограм. Зелените чушки са с 6,79 на сто по-евтини до 1,07 евро за килограм. Намаление в цената се отчита и при картофите - с 1,96 на сто до 0,60 евро за килограм, и при тиквичките - с 4,55 на сто до 0,63 евро за килограм.

Ръст има в цената на зелената салата, която е нагоре с 8,57 на сто до 0,76 евро за килограм. Поскъпват зелето и морковите - с 3,20 на сто и с 4,11 на сто до 0,58 евро за килограм и 0,81 евро за килограм. Зрелият лук кромид също повишава цената си - със 7,49 на сто до 0,66 евро за килограм.

При плодовете поскъпват единствено кайсиите, които са с 4,58 на сто нагоре до 1,28 евро за килограм. Прасковите поевтиняват с 6,85 на сто до 1,17 евро за килограм. Ябълките се търгуват с 2,05 на сто по-малко до 1,24 евро за килограм. С 1,84 на сто по-евтини до 2,13 евро за килограм се предлагат лимоните.

При основните хранителни стоки цената на кравето сирене пада с 0,49 на сто до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ е нагоре с 0,79 на сто до 9,23 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,11 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,95 на сто до 1,15 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,79 на сто до 1,43 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,70 на сто до 3,71 евро за килограм. Яйцата (размер М) са нагоре с 2,04 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Оризът е с 5,86 на сто надолу до 1,64 евро за килограм, а лещата - с 0,88 на сто до 2,03 евро за килограм. С 1,24 на сто поскъпва зрелият фасул до 2,13 евро за килограм. Намаление се отчита в цената на брашното тип 500 - с 0,90 на сто до 0,66 евро за килограм, захарта - с 0,68 на сто до 0,87 евро за килограм, олиото - с 0,92 на сто до 1,72 евро за литър.