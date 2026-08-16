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Едва на 60: Почина актьор от "Междузвездни войни"

Смъртта на Ник Джоузеф е внезапна и неочаквана

16.08.2026 | 08:48 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Внезапно и неочаквано почина актьорът Ник Джоузеф, известен с ролята си във филма "Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда".

Джоузеф е познат като майор Архул Хекстрофон – един от персонажите, които връчват медалите по време на финалната церемония във филма от 1977 г. Той има и малка роля в класическия филм за Джеймс Бонд "Шпионинът, който ме обичаше".

Джоузеф с огромно вълнение е очаквал следващата година, когато ще бъде отбелязана 50-годишнината на "Междузвездни войни". 

"Изпращаме любов, молитви на Ди и семейството в този толкова тъжен момент. Почивай в Силата, майор Архул Хекстрофон, скъпи мой приятелю. До нови срещи", написа близкия му приятел Рик Стенли.

Новината предизвика множество реакции сред почитателите на актьора. Един от тях сподели, че е разговарял с Джоузеф само две седмици по-рано на конгрес в Нюкасъл и той изглеждал в добро здраве и настроение.

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