КЗП подхваща нереалните цени за нощувки в Бургас преди "Евровизия"

Веднага след обявяването на Бургас за домакин на "Евровизия" онлайн се появиха и първите надути цени за нощувки, някои звучащи нереално на фона на предлагането. Първата брутална обява бе за 18 000 евро в апартамент, в който част от гостите трябва да спят на диван. Рекордът държи хазяин, които поиска 118 000 евро за шестдневен престой.

Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди "Евровизия 2027", заяви председателят на КЗП Александър Колячев пред Нова тв.

"На мен ми звучи комично. Когато има ограничен брой места, е нормално при голямо търсене да има повишаване на цените. Но тук говорим за леглова база от над 200 000 души. За мен това е много изненадващо", коментира Колячев.

Той подчерта, че до май 2027 г. има достатъчно време пазарът да се регулира, а корекциите по думите му най-вероятно ще дойдат от самия бизнес.

КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви, при част от тях има и данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начинът на представянето им може да нарушава изискванията.

"Ще иницираме проверки. По-важното е да започнем и разговори с Министерството на туризма и с хотелите, за да направим така, че туристите и гостите на града да бъдат доволни от преживяването", заяви председателят на КЗП.

Комисията ще засили присъствието в Бургас, ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност.

КЗП ще следи и за необосновано поскъпване.

До момента най-високите санкции, налагани от КЗП за необосновано покачване на цените, са били около 20 000–30 000 евро. Сред нарушенията е и случай с ВиК оператор, който е увеличил цената на допълнителна услуга със 148%.

По думите на Колячев сред най-фрапиращите проблеми през последната година са цените на паркирането. КЗП е извършила проверки както в София, така и по Черноморието. Комисията проверява и ресторанти и заведения по морето. Там обаче установяването на необосновано поскъпване е по-трудно, тъй като могат да се променят рецепти, грамажи и наименования на ястията.